Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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с чего всё началось
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.РИА Новостивчера в 17:02
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Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Обновлено в 02:05
Теннис
Касаткина ворвалась в топ-100 чемпионской гонки WTA
Обновлено в 02:05
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Технологии
Что вузы знают о ботах и мемах: как университеты работают с информацией
Лишь единичные российские вузы используют современные методы продвижения информации.
Обновлено в 02:00
Общество
Знаток Александр Друзь сообщил о выходе на пенсию
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:41
Космос
Индия вывела на орбиту «космического разведчика»
Индия вывела на орбиту ракету под названием «Полярный спутник», которую называют «космическим разведчиком».
Обновлено в 01:21
Футбол
Главный тренер «Анжи» заявил об отставке после матча с «Краснодаром»
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев после поражения команды в Краснодаре заявил о своей "несостоятельности" на этом посту и решении уйти в отставку.
Обновлено вчера в 18:02
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Авто
Новый Suzuki Wagon R за 390 тысяч рублей пользуется ажиотажным спросом
Стоимость нового Wagon R с литровым ДВС стартует с 419 000 рупий, что соответствует 390 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты
Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем
Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
В Госдуме констатируют провал «майданного» президента
В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».
Обновлено в 01:40
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Транспортно-экспедиционная компания Globaltrans планирует выплатить 8,3 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2018 года, следует из отчета компании по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
Обновлено в 03:02
Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Спутник "Глонасс-М" номер 754 временно вывели на техобслуживание.
Обновлено в 02:35
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
На Украине зафиксировали 1300 сообщений о нарушениях в ходе выборов
По состоянию на 17:00 мск украинская полиция зафиксировала более 1,3 тысячи сообщений и заявлений о нарушениях в ходе выборов президента.
Обновлено вчера в 10:59
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Интернет
В Google Maps в честь 1 апреля появилась игра «Змейка»
Пользователи Google Maps получили возможность помимо просмотра карт играть в игру "Змейка".
Обновлено в 01:35
Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Mitsubishi купил лицензию на Lada Vesta у «АвтоВАЗа»
Компания Mitsubishi скоро выпустит новую модель, построенную на базе отечественного седана LADA Vesta – лицензия на использование платформы «Весты» у «АвтоВАЗа» уже куплена.
Обновлено в 01:06