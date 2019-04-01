Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия 17:29
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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с чего всё началось
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.РИА Новости17:02
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Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора
Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено в 22:40
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика
В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии
Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
Обновлено в 19:57
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 18:59
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено в 21:03
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Кино
В Сети появился трейлер нового сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Ролик шестого сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.» стал доступен в Сети после показа и восторженной реакции фанатов на фестивале WonderCon в Анахайме.
Обновлено в 07:30
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено в 21:23
Кино
В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале
В Великобритании скончалась актриса Таня Мале, получившая мировую известность благодаря роли девушки суперагента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон, пишет издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:27
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено в 19:00
Космос
NASA начинает финальную часть конкурса 3D-домов на Марсе
Через несколько месяцев специалисты НАСА должны будут выбрать победителя своего конкурса на лучший проект жилых построек для колонизации других планет, а пока что определены три финалиста, с работами которых мы предлагаем ознакомиться.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено в 11:40
Общество
Анивский суд не дал снести мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев
На территории оленеводческого хозяйства рядом с селом Мицулевка (Анивский район) за высоким забором и тонкими березами прячется мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев.
Обновлено в 20:53
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке лихорадки Эбола в Конго
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 03:28