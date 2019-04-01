Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия 17:29

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.

с чего всё началось

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.

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