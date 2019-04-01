Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.
РИА Новостивчера в 17:02

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Aviasales назвал самые популярные у иностранцев города России

Коммерсантъвчера в 22:53

Названы самые популярные у иностранцев российские города

RT на русскомвчера в 21:35

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Комсомольская правдавчера в 19:55

Названы самые популярные среди иностранцев города России

Телеканал 360°вчера в 19:31

Aviasales назвала самые популярные российские города среди иностранцев

РБКвчера в 18:18

Названы самые популярные у иностранцев города России

Известиявчера в 17:29

Названы самые популярные у иностранцев российские города

РИА Новостивчера в 17:02
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Происшествия

В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек

Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Интернет

Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android

Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Обновлено в 05:55
Политика

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента

Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков

В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Музыка

XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится до 12 мая

XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится 16 дней - с 27 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:58
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Общество

В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака

Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле

Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду

В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»

Обновлено в 04:16
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Здоровье

Депздрав рекомендует жителям Москвы чаще смеяться

Жителям и гостям столицы рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета, здоровья легких, от диабета и других болезней.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD

Обновлено в 04:45
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Врачи Казани спасли жизнь немецкому бизнесмену, которого на «скорой» доставили из аэропорта в РКБ

Врачи Республиканской клинической больницы спасли жизнь бизнесмену из Германии Гюнтеру Шайбе, которого в выходные привезли в клинику на «скорой» прямо из аэропорта.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Папа Римский отказался называть Месси богом

Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:12
Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Космос

Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»

Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
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