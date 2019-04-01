Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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с чего всё началось
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.РИА Новостивчера в 17:02
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Происшествия
В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек
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Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
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В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
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Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
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Музыка
XVIII Московский пасхальный фестиваль продлится до 12 мая
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Два военных корабля НАТО — фрегат ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» — прибыли в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после проведения на Украине президентских выборов.
Обновлено в 04:49
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Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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Обновлено в 03:44
Общество
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Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
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Неизвестные открыли огонь по протестующим в Венесуэле
Огонь по протестующим открыли неизвестные люди в гражданской одежде. Инцидент произошел в районе Либертадор в Каракасе.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
El Pais: умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»
Обновлено в 04:16
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Депздрав рекомендует жителям Москвы чаще смеяться
Жителям и гостям столицы рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета, здоровья легких, от диабета и других болезней.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
США завершили учения по быстрому развертыванию в Израиле систем THAAD
Обновлено в 04:45
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Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Врачи Казани спасли жизнь немецкому бизнесмену, которого на «скорой» доставили из аэропорта в РКБ
Врачи Республиканской клинической больницы спасли жизнь бизнесмену из Германии Гюнтеру Шайбе, которого в выходные привезли в клинику на «скорой» прямо из аэропорта.
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Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено вчера в 10:58
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В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Папа Римский отказался называть Месси богом
Папа Римский Франциск прокомментировал то, что фанаты нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси сравнивают его с богом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:12
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Космос
Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»
Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59