Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города РоссииИзвестия вчера в 17:29
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует исследование данных бронирования авиабилетов, проведенное сервисом Aviasales.
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с чего всё началось
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.РИА Новостивчера в 17:02
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Армия и оружие
Масштабная проверка в ВВО охватит 80 частей и соединений
Комиссии в ходе масштабной контрольной проверки за зимний период обучения проверят около 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в рамках начавшихся масштабных учений, которые проходят сразу в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено вчера в 23:04
Технологии
Софт на здоровье
Проект "Виртуальная больница 2.0" охватывает медицинские центры, медуниверситеты и бизнес.
Обновлено вчера в 13:42
Здоровье
Кто заплатит за ошибки врачей
Если пациент получает заключение независимой экспертизы, где говорится, что действия врача не могли привести к причинению вреда здоровью, и не верит страховщику, он идет к адвокату или в Общество защиты прав потребителей.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
ЦСКА упустил преимущество в два мяча в игре с «Уфой»
На 64-й минуте армейцы удвоили преимущество — Иван Обляков сделал передачу в штрафную на Чалова, который принял пас, выдержал небольшую паузу, а затем с близкого расстояния перекинул мяч через Беленова.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Россия завладела секретной американской авиабомбой
Как следует из информации оказавшейся в распоряжении Avia.pro, в результате авиаударов израильской авиации по пригороду сирийского города Алеппо, по меньшей мере одна из управляемых авиабомб GBU-39 (SDB), уцелела и получила минимум повреждений.
Обновлено 30 марта в 01:37
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
Ученые заметили «грибы» на Марсе
Обновлено 30 марта в 05:33
Политика
Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США
Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
«Новый Брамс»: Сыну Гагариной предвещают будущее композитора
Фанаты девушки считают, что у Андрюши есть задатки композитора, и если он продолжит развивать свой талант, обязательно станет выдающимся музыкантом.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века
В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено вчера в 12:53
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и Украиной
С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.
Обновлено вчера в 23:02