Экономика

Названы самые популярные сладости у россиянИзвестия 00:56

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском». Так, согласно исследованию, стоимость печенья в указанный период не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 150 рублей за кг.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:31

Подробнее о событии

Стало известно, какие сладости предпочитают россияне

Газета.Ru00:29

Эксперты назвали самые популярные сладости в России

REGNUM01:51

Названы самые популярные у россиян сладости

РИА Новости01:30

Названы самые популярные сладости у россиян

Известия00:56

Названы самые популярные сладости у россиян

Кубанские новости01:57

Названы самые популярные в России сладости

Народные новостивчера в 23:53

Названы самые популярные у россиян сладости

RT на русскомвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия

В воинской части под Красноярском прогремели взрывы

Обновлено вчера в 08:21
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Политика

В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве

Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля»

Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Авто

Новый Ford Mustang Shelby GT500 очень быстр

Кстати, о дрэге - благодаря новой коробке передач Shelby GT500 преодолевает четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 02:02
Баскетбол

Артем Клименко пропустит чемпионат мира

Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 20:20
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции

«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах

В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.
Обновлено в 01:19
Финансы

Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года

Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол

Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды

Обновлено вчера в 18:33
Политика

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Общество

Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов

Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.
Обновлено 04 августа в 15:38
Технологии

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Обновлено вчера в 15:01
Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье

Больницу в Симе закрывать не собираются

Обновлено вчера в 07:17
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Намли недоволен, что в матче с «Зенитом» арбитр не использовал VAR

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли высказал претензии по поводу работы арбитра в матче четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное