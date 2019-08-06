Экономика
Названы самые популярные сладости у россиянИзвестия 00:56
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском». Так, согласно исследованию, стоимость печенья в указанный период не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 150 рублей за кг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Происшествия
В воинской части под Красноярском прогремели взрывы
Обновлено вчера в 08:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля»
Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Авто
Новый Ford Mustang Shelby GT500 очень быстр
Кстати, о дрэге - благодаря новой коробке передач Shelby GT500 преодолевает четверть мили за 11 секунд.
Обновлено в 02:02
Баскетбол
Артем Клименко пропустит чемпионат мира
Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 20:20
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции
«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах
В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.
Обновлено в 01:19
Финансы
Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года
Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов
Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.
Обновлено 04 августа в 15:38
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье
Больницу в Симе закрывать не собираются
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Намли недоволен, что в матче с «Зенитом» арбитр не использовал VAR
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли высказал претензии по поводу работы арбитра в матче четвертого тура чемпионата России против «Зенита».
Обновлено в 01:46