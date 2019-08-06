Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

с чего всё началось

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском». Так, согласно исследованию, стоимость печенья в указанный период не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 150 рублей за кг.

Политика В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Экономика Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.

Происшествия В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика «Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля» Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

Авто Новый Ford Mustang Shelby GT500 очень быстр Кстати, о дрэге - благодаря новой коробке передач Shelby GT500 преодолевает четверть мили за 11 секунд.

Баскетбол Артем Клименко пропустит чемпионат мира Центровой казанского УНИКСа Артем Клименко пропустит чемпионат мира, сообщают "Известия".

Технологии У AliExpress появятся офлайн-магазины в России У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.

Политика В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции «Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.

Здоровье Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.

Финансы Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.

Политика Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».

Общество Главврач КБ №8 отказался от намерения кастрировать журналистов Исполняющий обязанности главного врача обнинской КБ №8 Эдуард Иванов принес публичные извинения всем жителям Обнинска и, в частности, журналисту Оbninsk.name Ренате Белич, пациентам и сотрудникам больницы, которую он возглавляет.

Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и, фактически, закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.

Армия и оружие Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой» Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

Общество Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.