Экономика
Названы самые популярные у россиян сладостиRT на русском вчера в 23:31
Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.
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с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Космос
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus, доставивший в середине апреля на Международную космическую станцию (МКС) 3447 кг грузов, отстыковался во вторник от американского модуля Unity.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург», Глушаков дебютировал за грозненцев
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
57% россиян работают по профессии или смежной специальности
Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Отец Децла: наследство придется принимать мне, иначе оно пропадет
Отец музыканта подозревает, что 14-летний Тони не является родным сыном рэпера.
Обновлено в 05:11
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе
Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку
На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Житель Индии позволил изнасиловать жену, которую проиграл в покер
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Ростовская область увеличила производство зерновых
За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40