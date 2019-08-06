Экономика

Названы самые популярные у россиян сладостиRT на русском вчера в 23:31

Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:31

Подробнее о событии

Названы самые популярные сладости у россиян

Известия00:56

Аналитики назвали самые популярные у россиян сладости

РБК03:43

Названы любимые сладости россиян

Lenta.ru03:35

Названы самые популярные у россиян сладости

РИА Новости01:30

Названы самые популярные сладости у россиян

URA.Ru03:49

Стало известно, какие сладости предпочитают россияне

Газета.Ru00:29

Названы самые популярные у россиян сладости

RT на русскомвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Обновлено в 11:35
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Космос

Грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Грузовой корабль Cygnus, доставивший в середине апреля на Международную космическую станцию (МКС) 3447 кг грузов, отстыковался во вторник от американского модуля Unity.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург», Глушаков дебютировал за грозненцев

Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 12:54
Наука

Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее

Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

57% россиян работают по профессии или смежной специальности

Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29

Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Отец Децла: наследство придется принимать мне, иначе оно пропадет

Отец музыканта подозревает, что 14-летний Тони не является родным сыном рэпера.
Обновлено в 05:11
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области

Обновлено в 12:18
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Происшествия

Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе

Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Политика

Украина нашла альтернативу российскому топливу

На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету

Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика

В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран

На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:02
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 получит 45-ваттную зарядку

На прошлой неделе на сайте китайского регулятора TENAA засветился неизвестный 5G-смартфон от Xiaomi, проходящий под модельным номером M1908F1XE.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Житель Индии позволил изнасиловать жену, которую проиграл в покер

Обновлено вчера в 19:17
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика

Ростовская область увеличила производство зерновых

За последние несколько лет Ростовская область практически удвоила производство зерновых культур, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».
Обновлено в 04:00
Общество

Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное