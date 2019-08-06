Экономика
Названы самые популярные сладости у россиянИзвестия 00:56
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».
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Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Происшествия
Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском
Обновлено в 01:01
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Финансы
БКС: Курс доллара против юаня поднялся выше 7 впервые с 2008 года
Курс пары доллар/юань обновил 11-летние максимумы, поднявшись выше 7 юаней за доллар.
Обновлено вчера в 03:07
Финансы
Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором
Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Американский режиссер Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом
В конце своего сообщения режиссёр заключает, что "Marvel: так же хорошо, как секс".
Обновлено в 02:47
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Авто
LADA Granta осталась самой продаваемой моделью в июле
На российском рынке модель LADA Granta по-прежнему находится на первой позиции рейтинга продаж.
Обновлено в 02:34
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Великобритания создаст альянс для противодействия Ирану и России
Великобритания планирует укрепить свои экономические отношения с неевропейскими государства после выхода страны из Евросоюза и создать новый альянс для противостояния Ирану и России.
Обновлено в 03:04
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер
Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому.
Обновлено 04 августа в 15:54
Происшествия
В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку
В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Обновлено 04 августа в 14:12
Авто
Наплыва китайских авто с пробегом в Россию бояться не стоит — эксперты
Эксперты оценили разрешение китайских властей на экспорт автомобилей с пробегом в Россию.
Обновлено в 01:08
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 57 человек
По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в понедельник, 5 августа, опустилась ниже отметки $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено вчера в 20:31