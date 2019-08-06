Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

с чего всё началось

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».

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