Экономика
Названы самые популярные сладости у россиянИзвестия 00:56
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».
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Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Футбол
«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо
Обновлено в 02:50
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском
Обновлено в 03:02
Общество
Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года
Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США
Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
Обновлено в 00:35
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Политика
На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту.
Обновлено вчера в 17:12
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты
Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями
Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).
Обновлено в 03:09
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
СПЧ готовит обращения в связи с действиями силовиков 27 июля и 3 августа
Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия
Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Лондон согласился примкнуть к морской миссии США в Персидском заливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
ФСИН предупредила о дефиците мест в исправительных центрах
По словам Балана, сегодня в 61 субъекте России создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено вчера в 03:48