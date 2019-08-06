Экономика

Названы самые популярные сладости у россиянИзвестия 00:56

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».
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с чего всё началось

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:31

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Названы самые популярные у россиян сладости

Москва 2402:24

Скупают не только русские пряники: Названы самые популярные в России сладости

Царьград01:55

Названы самые популярные у россиян сладости

RT на русскомвчера в 23:31

Названы самые популярные у россиян сладости

РИА Новости01:30

Названы самые популярные сладости у россиян

Известия00:56

Стало известно, какие сладости предпочитают россияне

Газета.Ru00:29

Эксперты назвали самые популярные сладости в России

REGNUM01:51
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:23, Ашберн
Футбол

«Рубин» сделал предложение «Спартаку» по Мельгарехо

Обновлено в 02:50
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП под Ачинском

Обновлено в 03:02
Общество

Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания просит увеличить размер суточных выплат во время командировок, пишет газета «Известия», ссылаясь на обращение профсоюза в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 03:17
Финансы

Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года

Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США

Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
Обновлено в 00:35
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера

Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Общество

Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке

Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Ван Дейк дал совет Магуайру, как справиться с давлением

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пожелал удачи и дал совет новичку «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.
Обновлено в 01:23
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Политика

На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы

На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту.
Обновлено вчера в 17:12
Музыка

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:04
Гаджеты

Samsung Electronics выпускает первый твердотельный накопитель, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями

Компания Samsung Electronics объявила о начале серийного выпуска твердотельного накопителя объемом 250 ГБ, в котором используется флеш-память V-NAND шестого поколения с более чем 100 слоями (производитель использует обозначение 1xx).
Обновлено в 03:09
Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

СПЧ готовит обращения в связи с действиями силовиков 27 июля и 3 августа

Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина оказалась под капельницей

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия оказалась в больнице. Девушке пришлось поставить капельницу.
Обновлено вчера в 23:12
Технологии

Рик Бергман вернулся в AMD после восьмилетнего отсутствия

Компания AMD сообщила, что ее ветеран Рик Бергман (Rick Bergman) вернулся в компанию.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Лондон согласился примкнуть к морской миссии США в Персидском заливе

Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

ФСИН предупредила о дефиците мест в исправительных центрах

По словам Балана, сегодня в 61 субъекте России создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве

На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено вчера в 03:48
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