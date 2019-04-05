Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в РоссииRT на русском 00:32
Новорождённых девочек чаще всего называют именем София (21 регион, в том числе Москва, Якутия, Мурманская область). Далее идут Анастасия (десять регионов, в частности в городе Севастополе, Архангельской и Новгородской областях).
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Наука
В Перу нашли останки четвероногого кита
Останки четвероногого кита времен эоценовой эпохи (около 42,6 миллиона лет назад) нашли в Перу, пишет Current Biology.
Обновлено в 08:19
Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест WADA
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.
Обновлено в 07:33
Транспорт
Власти предупредили о возвращении дачных пробок в Москву
ЦОДД наблюдает значительное увеличение числа машин, направляющихся из Москвы в область, с наступлением весенней и солнечной погоды.
Обновлено в 07:24
Авто
«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения
42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Политика
Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за нынешней ситуацией в Ливии.
Обновлено в 05:26
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был президент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства»
Сегодня, 5 апреля 2019 года, стало известно, что только 14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства», которая произошла в ноябре 2014 года.
Обновлено в 07:30
Кино
Джаред Лето поделился кадрами со съёмок нового фильма Marvel
Американский исполнитель и актёр Джаред Лето поделился с поклонниками в Instagram первыми кадрами со съёмок нового фильма Marvel "Морбиус, живой вампир".
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Политика
Туск предложит Великобритании «гибкую отсрочку» Brexit
Би-би-си приводит информацию, что предложенная Туском «гибкая отсрочка» выхода Великобритании из Евросоюза преследует цель исключить ситуацию, когда Лондон будет направлять запросы на продление процесса Brexit каждые несколько недель.
Обновлено в 07:14
Общество
Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву
Обновлено 03 апреля в 17:54
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Наука
Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи
Недавно группа японских исследователей под руководством Наны Лю (Nan Liu) из Токийского медико-стоматологического университета выяснила, как белок COL17A1 поощряет конкуренцию клеток, а также как это помогает сохранять молодость кожи.
Обновлено вчера в 10:43
Игры
Super Mario Odyssey и Breath of the Wild получат VR-режим
Nintendo объявила, что Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат 25 апреля бесплатные обновления, которые добавят в обе игры поддержку VR-набора Nintendo Labo, который выйдет неделей раньше.
Обновлено в 07:08
Общество
В Крыму отменили введение курортного сбора в 2019 году
Курортный сбор должен быть введен в Крыму с 1 мая 2019 года — именно на такую дату крымские власти попросили перенести начало эксперимента в 2018 году.
Обновлено в 05:38
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко
Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России
Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Здоровье
Глава института питания оценил полезность супов
Опрошенные агентством «РИА Новости» врачи заявили, что самым полезным из распространенных в России супов является овощной вегетарианский, наиболее вредный для организма из-за большого количества соли и жира, указали они, является солянка.
Обновлено в 06:30
Авто
В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей
Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02