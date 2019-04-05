Названы самые популярные имена для новорождённых в РоссииRT на русском 00:32

Новорождённых девочек чаще всего называют именем София (21 регион, в том числе Москва, Якутия, Мурманская область). Далее идут Анастасия (десять регионов, в частности в городе Севастополе, Архангельской и Новгородской областях).

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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