Названы самые популярные имена для новорождённых в РоссииRT на русском 00:32

Новорождённых девочек чаще всего называют именем София (21 регион, в том числе Москва, Якутия, Мурманская область). Далее идут Анастасия (десять регионов, в частности в городе Севастополе, Архангельской и Новгородской областях).

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Театры Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Происшествия На базе морской авиации в США произошла стрельба В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.

Хоккей Защитник «Салавата» Семенов дисквалифицирован на один матч Защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов дисквалифицирован на один матч за свое поведение в четвертом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ против "Авангарда" (2:4), информирует официальный сайт лиги.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Общество Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.

Технологии Водителям такси запретят перерабатывать Агрегаторы такси введут ограничение по времени работы водителей. Об этом сообщается в общем релизе компаний.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Энергетика Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Происшествия В московском суде произошла массовая драка В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Наука Найдена новая функция белков ядерной ламины Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.

Политика Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400 Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.

Политика В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.

Армия и оружие Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами» Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.

Политика Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.