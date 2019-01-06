Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Автоновости дня
12:55

За 11 месяцев 2018 года россияне купили 122,5 тыс. новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, которые, в свою очередь, заняли 8,1% всех продаж на российском рынке. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Автоновости дня12:55
с чего всё началось

Названы марки-лидеры по продажам дизельных легковых автомобилей в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это соответствует 8,1% от общего объема российского рынка.
Автостат06:00

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Названы самые популярные дизельные автомобили в России

РИА Новости18:57

Дизельные авто каких брендов в России покупают больше всех?

CarsWeek.ru15:14

Названы марки-лидеры по продажам дизельных легковых автомобилей в России

Автостат06:00

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Tvoe-avto.com14:50

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Автоновости дня12:55

Составлен ТОП-10 раскупаемых брендов в РФ, выпускающих легковушки с дизельными моторами

Pnzdrive06:28

Названы лидеры продаж среди машин с дизельными моторами

Car.ru13:54
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено в 20:59
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали

Возгорание на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено в 20:34
Хоккей

Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею

Обновлено в 18:30
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено в 20:12
Политика

Умер бывший глава Пентагона Браун

Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено в 21:36
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:30
Политика

США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot

Обновлено 03 января в 10:59
Авто

В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

Двое британских военных ранены при обстреле в Сирии

Обновлено в 19:55
Происшествия

В Мариуполе произошёл взрыв в многоэтажном доме

В украинском городе Мариуполь произошёл взрыв в одной из квартир в многоэтажном доме, есть погибшие.
Обновлено в 22:02
Спорт

Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 14:16
Кино

Фигуристка Евгения Медведева снялась в художественном фильме

Евгения Медведева, 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию, сыграла в художественной кинокартине The Petrichor.
Обновлено в 18:10
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Обновлено в 05:54
Хоккей

Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019

Обновлено в 19:51
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Технологии

В США могут разрешить использовать удобрения из останков человека

В стране уже выступили с предложением использовать тела умерших людей, чтобы превращать их в удобрение.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Обновлено в 10:56
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот

Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Российские военные доставили продукты в лагерь Ярмук под Дамаском

Российские военнослужащие доставили порядка двух тонн продуктовых наборов в лагерь Ярмук под Дамаском.
Обновлено в 21:55
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Обновлено в 16:52
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
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