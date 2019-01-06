Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это соответствует 8,1% от общего объема российского рынка.

с чего всё началось

За 11 месяцев 2018 года россияне купили 122,5 тыс. новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, которые, в свою очередь, заняли 8,1% всех продаж на российском рынке. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.

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