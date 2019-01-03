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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин с АКПП. За 11 месяцев 2018 года россияне купили 849 тыс. новых легковых авто с «автоматом» (в том числе с «роботом» и вариатором), доведя общую долю рынка таких машин до 56%.
Автоновости дня04:41
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Обновлено в 09:02
Авто
Hyundai создала беспроводную автоматическую зарядку для электрокаров
Идея системы очень проста — владелец электромобиля подъезжает к зарядной станции, вылезает из автомобиля и запускает приложение на своём смартфоне, которое включает автопилот и самостоятельно ищет парковочное место с беспроводной зарядкой.
Обновлено в 09:50
Авто
В МЧС рассказали, как не замерзнуть в заглохшей машине зимой
Если вдруг, волею случая вы окажетесь в заглохшей машине, сохраняйте спокойствие и постарайтесь утеплить себя и автомобиль любыми подручными средствами – для этого подойдут даже газеты.
Обновлено в 14:51
Авто
В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90
Китайская Chery представила в первые дни наступившего года свою новую модель – молодежный кроссовер Jetour X90.
Обновлено в 02:58
Авто
Hyundai выпустит кроссовер Genesis и новую Sonata в 2019 году
Все версии кроссовера получат полный привод. Что касается новой Hyundai Sonata, то он доберется до России уже в 2019 году.
Обновлено в 07:41
Авто
Польские тюнеры «прокачали» Mitsubishi Lancer Edition R
Польские инженеры из компании Dytko Sport в сотрудничестве со специалистами Proto Cars воплотят в жизнь свое видение следующего поколения раллийного Mitsubishi Lancer.
Обновлено в 07:43
Авто
Chevrolet может возродить легендарный Corvette Zora
Уже ни для кого не секрет, что GM ведет работу над новым Chevrolet Corvette со средним расположением двигателя, но пока нет точной информации о названии новинки.
Обновлено в 00:24
Авто
В 2022 году Lexus может возродить спорт-седан IS F
По слухам, в 2022 году компания Lexus представит новое поколение седана IS, и параллельно с этим возродит линейку «заряженных» моделей с индексом «F». Пока информации немного, но предполагается, что модель получит новую платформу на модульной архитектуре от Toyota.
Обновлено в 11:50
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс
Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин.
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Спорткар Alpine A110 получит 300-сильную модификацию
Новое поколение спортивного Alpine A110, выпускаемого компанией Renault, в скором времени обзаведется версией с 300-сильным мотором.
Обновлено в 07:30
Авто
Новый Mercedes-Benz GLB представят этим летом
Автомобиль появится в продаже в конце этого года, а презентация машины состоится этим летом.
Обновлено в 01:17
Авто
«Мустанг» по-русски: Необычную «Волга El Camino» показал блогер
Многим интернет-пользователям понравился этот автомобиль, его даже назвали «Мустангом по-русски».
Обновлено в 01:28
Авто
В Европе может уменьшиться спрос на новые автомобили
Обновлено в 14:17
Авто
Пикап Mercedes X-Class превратили в кемпер
Компания Matzker, которая занимается переоборудованием моделей Land Rover, представила свой новый проект, основанный на пикапе X-Class.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Что может предложить новый Opel/Vauxhall Insignia Grand Sport?
В целом, авторитетный автомобильный блогер выделяет новый Insignia Grand Sport 2019 модельного года на фоне его прямых конкурентов в классе среднеразмерный семейный автомобиль.
Обновлено в 08:22