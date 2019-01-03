Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин с АКПП. За 11 месяцев 2018 года россияне купили 849 тыс. новых легковых авто с «автоматом» (в том числе с «роботом» и вариатором), доведя общую долю рынка таких машин до 56%.

Авто Авто В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW

Авто Авто Hyundai создала беспроводную автоматическую зарядку для электрокаров Идея системы очень проста — владелец электромобиля подъезжает к зарядной станции, вылезает из автомобиля и запускает приложение на своём смартфоне, которое включает автопилот и самостоятельно ищет парковочное место с беспроводной зарядкой.

Авто Авто В МЧС рассказали, как не замерзнуть в заглохшей машине зимой Если вдруг, волею случая вы окажетесь в заглохшей машине, сохраняйте спокойствие и постарайтесь утеплить себя и автомобиль любыми подручными средствами – для этого подойдут даже газеты.

Авто Авто В Китае представлен новый молодежный кроссовер Jetour X90 Китайская Chery представила в первые дни наступившего года свою новую модель – молодежный кроссовер Jetour X90.

Авто Авто Hyundai выпустит кроссовер Genesis и новую Sonata в 2019 году Все версии кроссовера получат полный привод. Что касается новой Hyundai Sonata, то он доберется до России уже в 2019 году.

Авто Авто Польские тюнеры «прокачали» Mitsubishi Lancer Edition R Польские инженеры из компании Dytko Sport в сотрудничестве со специалистами Proto Cars воплотят в жизнь свое видение следующего поколения раллийного Mitsubishi Lancer.

Авто Авто Chevrolet может возродить легендарный Corvette Zora Уже ни для кого не секрет, что GM ведет работу над новым Chevrolet Corvette со средним расположением двигателя, но пока нет точной информации о названии новинки.

Авто Авто В 2022 году Lexus может возродить спорт-седан IS F По слухам, в 2022 году компания Lexus представит новое поколение седана IS, и параллельно с этим возродит линейку «заряженных» моделей с индексом «F». Пока информации немного, но предполагается, что модель получит новую платформу на модульной архитектуре от Toyota.

Авто Авто Tesla отчиталась о рекордном производстве и снизила цены на $2 тыс Tesla отчиталась о рекордном производстве: в конце 2018 года производителю электромобилей удалось собрать 86,5 тыс. машин.

Авто Авто Спорткар Alpine A110 получит 300-сильную модификацию Новое поколение спортивного Alpine A110, выпускаемого компанией Renault, в скором времени обзаведется версией с 300-сильным мотором.

Авто Авто Новый Mercedes-Benz GLB представят этим летом Автомобиль появится в продаже в конце этого года, а презентация машины состоится этим летом.

Авто Авто «Мустанг» по-русски: Необычную «Волга El Camino» показал блогер Многим интернет-пользователям понравился этот автомобиль, его даже назвали «Мустангом по-русски».

Авто Авто В Европе может уменьшиться спрос на новые автомобили

Авто Авто Пикап Mercedes X-Class превратили в кемпер Компания Matzker, которая занимается переоборудованием моделей Land Rover, представила свой новый проект, основанный на пикапе X-Class.