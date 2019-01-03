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Названы самые популярные автомобили с АКПП
Названы самые популярные автомобили с АКППTvoe-avto.com05:22
Аналитики отметили, что в рейтинге оказались машины не только с классическими автоматическими КП, но и с «роботами» и вариаторами. Отмечается, что за 11 месяцев прошлого года на российском рынке было реализовано 849 тысяч автомобилей с АКПП, а это 56% от общего объёма проданных автомобилей.
Tvoe-avto.com05:22
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