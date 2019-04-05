Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.

Названы самые полезные и вредные супы в России

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Вчера Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге в Instagram пост, в котором обвинила Беллу Потемкину в плагиате.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Гаджеты Поддельные iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов Двое китайских студентов при помощи поддельных и старых iPhone ограбили Apple.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Политика Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.

Здоровье Глава института питания оценил полезность супов Опрошенные агентством «РИА Новости» врачи заявили, что самым полезным из распространенных в России супов является овощной вегетарианский, наиболее вредный для организма из-за большого количества соли и жира, указали они, является солянка.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Общество Twitter оштрафовали на три тысячи рублей Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.

Шоу-бизнес Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.

Экономика Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп» Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.

Политика Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.

Игры Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Происшествия Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Политика Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.

Музыка Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре» Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.

Политика ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Политика Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.