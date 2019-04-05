Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
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Врачи назвали самые полезные и вредные супы

РБК02:40

Назван самый полезный российский суп

RT на русском01:38

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

Известиявчера в 21:55

Диетолог объяснила, почему самый любимый суп россиян признали вреднейшим

РЕН ТВ03:10

Названы самые полезные и вредные супы в России

Российская газетавчера в 22:38

Солянку назвали самым вредным супом

Телеканал 360°вчера в 23:22

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

РИА Новостивчера в 20:53
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Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Обновлено вчера в 14:19
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Напомним, что Петр Ян занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса UFC. В промоушене россиянин добился 4 побед в 4 поединках.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Общество

В России отменили зеленые карточки СНИЛС

В России отменили пенсионные карточки СНИЛС — страховое свидетельство Пенсионный фонд больше выдавать не будет.
Обновлено 02 апреля в 17:55
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Политика

Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу

Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка

Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Интернет

На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса

Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено вчера в 09:35
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Путешествия

Hürriyet (Турция): сколько российские туристы тратят в Турции? (Hürriyet)

Россияне, которые несут одни из самых больших в мире расходов на туризм, тратят в Турции в среднем 607 евро на человека.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Политика

Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты

В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие

Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом

Обновлено вчера в 12:22
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено вчера в 17:19
Политика

В WikiLeaks заявили о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Джулиана Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшие "часы или дни".
Обновлено вчера в 19:00
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