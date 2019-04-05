Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
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Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Единоборства
Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC
Напомним, что Петр Ян занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса UFC. В промоушене россиянин добился 4 побед в 4 поединках.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Общество
В России отменили зеленые карточки СНИЛС
В России отменили пенсионные карточки СНИЛС — страховое свидетельство Пенсионный фонд больше выдавать не будет.
Обновлено 02 апреля в 17:55
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо отца своего ребенка
Виктория Лопырева впервые показала поклонникам лицо отца своего ребенка и гражданского мужа Игоря Булатова.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Интернет
На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса
Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено вчера в 09:35
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Путешествия
Hürriyet (Турция): сколько российские туристы тратят в Турции? (Hürriyet)
Россияне, которые несут одни из самых больших в мире расходов на туризм, тратят в Турции в среднем 607 евро на человека.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
В Белоруссии снесли установленные в память жертв расстрелов кресты
В Белоруссии снесли народный мемориал на месте массовых расстрелов, произошедших в XX веке.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Армия и оружие
Шведский военный самолет несколько часов кружил над Петербургом
Обновлено вчера в 12:22
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Общество
Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В WikiLeaks заявили о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, Джулиана Ассанжа выдворят из эквадорского посольства в Лондоне в ближайшие "часы или дни".
Обновлено вчера в 19:00