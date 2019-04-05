Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.

Названы самые полезные и вредные супы в России

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