Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
Читать в источнике
Оценить232
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море
Обновлено вчера в 23:39
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Европарламент одобрил новую версию газовой директивы
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС, который касается строительства газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество
Судья Нью-Йорка займется проверкой твита Илона Маска
Федеральный судья Нью-Йорка проверит твит основателя корпораций Tesla Motors и SpaceX Илона Маска на соответствие его соглашению с Комиссией по ценным бумагам США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:59
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле прогремел взрыв
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Политика
«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»
Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был резидент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Конец российского авианосца «Кузи»? (ИноТВИТ)
Обновлено в 04:13
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Гаджеты
Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов
Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов в США, тогда как ранее она предлагалась за 349 долларов.
Обновлено вчера в 12:53
Хоккей
Президентом челябинского ХК «Трактор» избран Алексей Текслер
Напоминаем, Текслер рассказал о кадровых перестановках в хоккейном клубе на состоявшемся в минувший четверг брифинге в южноуральском правительстве.
Обновлено в 04:00
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32