Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
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Энергетика
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Хоккей
Нынешний тренерский штаб продолжит работу в московском «Динамо»
Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
Обновлено в 08:31
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Наука
В Перу нашли останки четвероногого кита
Останки четвероногого кита времен эоценовой эпохи (около 42,6 миллиона лет назад) нашли в Перу, пишет Current Biology.
Обновлено в 08:19
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли
По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала
Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала, заменив действующие устаревшие установки, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 04:56
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой представили на видео
Южнокорейская компания Samsung представила концепт будущего смартфона Galaxy A90, премьера которого должна состояться на специальном мероприятии 10 апреля.
Обновлено в 06:24
Экономика
На программу развития Крыма потратят более триллиона рублей
Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя может быть продлена до 2025 года.
Обновлено в 06:55
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Политика
Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50