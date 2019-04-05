Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
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Диетолог объяснил, почему солянка вышла в лидеры среди вредных супов

Телеканал 360°09:05

Звёздный диетолог подтвердила Лайфу данные о самом вредном супе

Life.ru08:22

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

РБК02:40

Диетолог оценил данные о самом вредном супе

РИА Новости07:43

Диетологи определили самый вредный суп в России

Газета.Ru04:26

Диетолог составила альтернативный рейтинг полезных супов

Известия09:11

Назван самый полезный российский суп

RT на русском01:38
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Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Политика

Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Хоккей

Нынешний тренерский штаб продолжит работу в московском «Динамо»

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
Обновлено в 08:31
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Наука

В Перу нашли останки четвероногого кита

Останки четвероногого кита времен эоценовой эпохи (около 42,6 миллиона лет назад) нашли в Перу, пишет Current Biology.
Обновлено в 08:19
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Татарстане три человека пили «незамерзайку» и погибли

По версии следствия, потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость, которую родственница одного из погибших приобрела накануне.
Обновлено в 07:16
Единоборства

Силач Кокляев принял вызов Емельяненко

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В бундестаге предложили распустить НАТО

НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено вчера в 08:59
Общество

Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала

Бурятия намерена построить лучшие очистные сооружения для Байкала, заменив действующие устаревшие установки, заявил глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 04:56
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой представили на видео

Южнокорейская компания Samsung представила концепт будущего смартфона Galaxy A90, премьера которого должна состояться на специальном мероприятии 10 апреля.
Обновлено в 06:24
Экономика

На программу развития Крыма потратят более триллиона рублей

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя может быть продлена до 2025 года.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Селигерского маньяка-рецидивиста приговорили к пожизненному заключению

Обновлено в 08:40
Авто

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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