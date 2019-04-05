Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38
Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.
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Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликты на Украине и в Грузии.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Песков прокомментировал исследование о желании эмигрировать у россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследование Института Гэллапа, где «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать», заявил, что это далеко не самый высокий показатель.
Обновлено в 05:29
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о крабовых аукционах
На заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам одобрили законопроект.
Обновлено 03 апреля в 17:22
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Агентство называет не очень высокими шансы на то, что будет принят антикартельный закон, который позволит правительству США судиться со странами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Общество
ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране
75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Экономика
Минпромторг в I полугодии ожидает завершения испытаний газовой турбины
Минпромторг РФ ожидает завершения испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М в первом полугодии 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров, выступая на коллегии Минэнерго.
Обновлено в 05:49
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
«Транснефть» может направить на дивиденды 25-40% чистой прибыли по МСФО за 2018 г
"Транснефть" рассчитывает на уровень дивидендов за 2018 год в диапазоне от 25% до 40% от чистой прибыли по МСФО, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.
Обновлено в 04:35
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено вчера в 03:52
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30