Названы самые полезные и вредные супы в РоссииРоссийская газета вчера в 22:38

Среди самых распространенных супов в России наиболее полезным диетологи назвали овощной суп без мяса. В лидерах антирейтинга оказалась солянка. Опрос экспертов приурочен к Международному дню супа, который отмечается каждый год 5 апреля.

Названы самые полезные и вредные супы в России

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.

Политика Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.

Политика Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Политика Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Здоровье Ученые: старшеклассникам в Арктике утром лучше начинать учебу попозже Исследование «Особенности цикла сон-бодрствование у детей в арктических регионах России» провели специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Транспорт В Москву вернулись дачные пробки Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Здоровье По данным ВОЗ продолжительность жизни изменилась Как сообщает ToDay News Ufa, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Экономика В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.

Политика В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.

Футбол Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео» Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.

Политика В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Общество Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре "Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение.

Общество ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.

Технологии Студенты назвали компанию «МегаФон» лучшей для старта карьеры Агентство Changellenge составило ежегодный рейтинг предпочтений молодых специалистов Best Company Award, в телекоммуникационной сфере самой привлекательной компанией для развития карьеры студенты и выпускники вузов назвали "МегаФон", сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.