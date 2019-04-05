Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супыРИА Новости вчера в 20:53

Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
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Солянку назвали самым вредным супом

Телеканал 360°вчера в 23:22

Врачи назвали самый полезный российский суп

РЕН ТВвчера в 21:46

Эксперты назвали самый полезный российский суп

RT на русском01:38

Названы самые полезные и вредные супы в России

Российская газетавчера в 22:38

Врачи назвали самые полезные и вредные супы

Известиявчера в 21:55

Назван самый полезный и самый вредный российский суп

Life.ruвчера в 22:56

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

РИА Новостивчера в 20:53
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Политика

Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска

Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Путин утвердил новую систему безопасности в школах

Совет безопасности РФ разработал новую систему мер безопасности в школах, президент России Владимир Путин ее утвердил.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Политика

В пятницу мэр Риги покинет свой кабинет. Решение принято!

Сегодня министр охраны среды и регионального развития принял решение уволить мэра Риги Нила Ушакова с его должности.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Происшествия

Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа

Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел

В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Гаджеты

В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500

В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено вчера в 12:22
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Теннис

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено вчера в 23:53
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено вчера в 12:48
Авто

Назвали ТОП-5 самых бюджетных японских кроссоверов с полным приводом

Обновлено в 00:26
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Футбол

«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности

Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому».
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика

России задали вопросы о сбитом «Боинге»

В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»

Центробанк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Иваново". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 01:38
Общество

Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»

Обновлено вчера в 09:00
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat

Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.
Обновлено в 00:28
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
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