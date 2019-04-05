Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супыРИА Новости вчера в 20:53
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Политика
Анатолий Локоть объявил о своем участии в выборах мэра Новосибирска
Выборы мэра Новосибирска состоятся в сентябре 2019 года.
Обновлено в 00:15
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из Мексики
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на автомобили из Мексики в случае, если она не сможет остановить наркотрафик, идущий через американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Путин утвердил новую систему безопасности в школах
Совет безопасности РФ разработал новую систему мер безопасности в школах, президент России Владимир Путин ее утвердил.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы
Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Политика
В пятницу мэр Риги покинет свой кабинет. Решение принято!
Сегодня министр охраны среды и регионального развития принял решение уволить мэра Риги Нила Ушакова с его должности.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел
В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500
В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено вчера в 12:22
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Теннис
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено вчера в 23:53
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено вчера в 12:48
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 87-летней давности
Последний раз четыре мяча в первые 15 минут игры забил «Ювентус» 6 марта 1932 года, когда принимал «Рому».
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»
Центробанк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Иваново". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 01:38
Общество
Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.
Обновлено в 00:28
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09