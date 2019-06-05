Врачи назвали самые полезные ягодыРоссийская газета 00:13

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Черника и голубика являются самой богатой флавоноидами ягодой. То есть, содержат наибольшее количество веществ, активирующих работу важных ферментов в организме.

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