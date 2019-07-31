Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинахГазета.Ru 07:52
Как отмечают специалисты, большинство краж в продуктовых магазинах совершали мужчины, а в парфюмерных — женщины. Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
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с чего всё началось
Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).РБК01:12
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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На Аляске нашли тела трех немецких туристов
Обновлено в 10:59
Политика
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Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Политика
Россия покажет на МАКС-2019 экспортные варианты Ил-76 и Ил-78
Россия презентует новейшие модификации Ил-76 и Ил-78 на авиасалоне МАКС-2019 экспортным заказчикам, об этом заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта.
Обновлено в 12:32
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
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Обновлено в 11:48
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Специалисты не нашли отравляющих веществ в организме Навального
Главврач НИИ Склифосовского Алексей Токарев рассказал о результатах исследований биологических материалов оппозиционера Алексея Навального.
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Космос
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Обновлено в 12:11
Происшествия
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Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Политика
Медведев оценил положение с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Авто
KIA Rio X-line: тест-драйв питерской модели
После выпуска на рынок компанией Lada автомобиля Vesta SW Cross, конкурентам пришлось пережить несколько неприятных месяцев, ибо публика испытала дикий интерес к новому внедорожному универсалу.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Кино
Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х
В Сети появился трейлер криминальной драмы «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 08:10
Экономика
Курс грузинского лари установил новый антирекорд
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Обновлено в 10:34
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты
G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800
Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
Обновлено в 12:27
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Михаил Светов арестован на 30 суток
Михаил Светов арестован на 30 суток.
Обновлено в 07:10
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Хоккей
Эззатоллахи сравнил Зуева с Дибалой
22-летний иранец сфотографировался с полузащитником Александром Зуевым. "После тренировки с моим братом (Дибалой)", – написал Эззатолахи.
Обновлено в 10:41
Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27