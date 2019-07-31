Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

с чего всё началось

Как отмечают специалисты, большинство краж в продуктовых магазинах совершали мужчины, а в парфюмерных — женщины. Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.

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