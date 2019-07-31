Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

с чего всё началось

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов. Такие данные журналистам РБК предоставили разработчики системы защиты от магазинных краж BIT. Так, сыры и колбасы составляют порядка 15,4% от всех товаров, украденных в магазинах.

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