Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продуктыЗакC.Ру вчера в 06:30

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБКвчера в 03:03

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Названы самые подорожавшие продукты

Lenta.ru06:10

Наиболее сильно в прошлом году в России подорожало пшено, капуста и газовое моторное топливо

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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

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Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новостивчера в 06:13

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ruвчера в 08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъвчера в 04:32

В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ruвчера в 04:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Сотрудники полиции установили личность третьего погибшего в ДТП с участием бензовоза в Свердловской области, им оказался житель Краснотурьинска, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
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Экономика

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Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
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Китайское судно «Юаньван-3» завершило мониторинговую миссию в Тихом океане

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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