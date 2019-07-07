Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Так, в частности, в 2018-м году стоимость пшена и капусты возросла на 73,6 и 72,8% соответственно.

Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

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