Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.

Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Футбол УЕФА пригласил Бразилию и Аргентину в Лигу наций УЕФА сделал предложение сборным Бразилии и Аргентины принять участие в Лиге наций, рапортует TNT Sports.

Политика Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую» В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Авто Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.

Футбол Фанаты «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче с «Зенитом» Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".

Кино Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука Глава студии Marvel Кевин Файги объяснил фанатам её киновселенной сцену, которая была показана после титров кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома».

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Тина Канделаки резко осудила выступление ведущего «Рустави 2» Российская телеведущая и журналист грузинского происхождения Тина Канделаки прокомментировала слова ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.

Армия и оружие «Передовая» сборка F-35 попала на видео Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Происшествия Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста дошло до суда По версии следствия, Ромащенков, зная, что разводка производится с 2.00 до 03.45 и с 4.15 до 05.45 около половины девятого вечера 25 августа 2018 года включил насос системы гидропривода, что привело к поднятию крыла моста на 30-40 сантиметров.

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Авто В Сети появились первые фото обновленного Lada Largus В задней части появилась надпись Lada. В салоне изменился рисунок обивки сидений, а на руле появилась обновлённая эмблема Lada.