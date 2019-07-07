Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продуктыЗакC.Ру вчера в 06:30

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБКвчера в 03:03

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Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ruвчера в 08:02

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Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

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Коммерсантъвчера в 04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москвавчера в 03:27

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБКвчера в 03:03
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Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".
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Файги рассказал о сцене после титров в новом фильме про Человека-паука

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Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

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Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

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Армия и оружие

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Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
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Происшествия

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Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

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В Киеве подсчитали «войска Путина» и обвинили Россию в нарушении конвенции Монтре

Путин подготовил свои войска в позапрошлом году, провел соответствующие учения с группировкой на 250 тысяч военнослужащих, сложившимся на западе и юго-западе РФ.
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