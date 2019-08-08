Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сырыРамблер 01:53
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
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с чего всё началось
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала АиФ.ru, какие сорта сыра имеют противопоказания и ограничения по употреблению.Аргументы и Фактывчера в 05:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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В Москве прощаются с Вилли Токаревым
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ВТБ в пилотном режиме запустил сервис голосового IVR в контакт-центре, говорится в сообщении кредитной организации.
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США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
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Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском.
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Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
В пригороде Кургана, в селе Введенском, планируют построить новую школу.
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Uber получил самый большой убыток за всю историю компании
В самой компании рассчитывают сократить свои потери до $3–3,2 млрд по итогам года. Выручка Uber прибавила 14% и достигла $3,17 млрд.
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Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
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В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
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Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»
Обновлено вчера в 10:09
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Экономика
Экс-министра транспорта РФ признали независимым директором «Аэрофлота»
Бывший министр транспорта России Максим Соколов, являющийся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», признан независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев аффилированности с существенным акционером ПАО «Аэрофлот».
Обновлено в 03:30
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
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Итальянская партия «Лига» заявила о намерении внести на рассмотрение верхней палаты парламента резолюцию о недоверии премьер-министру страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Кино
Disney представила актерский состав ремейка «Леди и Бродяга»
Если "Король Лев" был создан с помощью графики, то в "Леди и Бродяге" снимутся настоящие собаки-спасатели.
Обновлено в 02:09
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
В Коркино больничный корпус вернули врачам и пациентам
В Коркино руководитель Челябинской области побывал в городской больнице №1. Он осмотрел новый хирургический корпус, куда в процессе оптимизации переехала часть терапевтического отделения.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Бундесвер опубликовал видео с применением крылатой авиаракеты Taurus
Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) разместили в Сети видео с использованием усовершенствованной авиаракеты Taurus, напомнив всем потенциальным противникам о ее существовании.
Обновлено в 02:36