Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сырыРамблер 01:53

Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
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с чего всё началось

Кому какой сыр опасно есть?

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала АиФ.ru, какие сорта сыра имеют противопоказания и ограничения по употреблению.
Аргументы и Фактывчера в 05:39

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Токсичные, ускоряют старение: Названы самые опасные для здоровья сыры

Царьградвчера в 23:41

Кому какой сыр опасно есть?

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РЕН ТВвчера в 11:52

Названы самые вредные и опасные сорта сыра

ТК Звездавчера в 11:23

Врач назвала самые вредные сорта сыра

Известиявчера в 10:37

Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью

Российская газетавчера в 08:20

Опасные сорта сыра назвали врачи

Газета.Ruвчера в 12:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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