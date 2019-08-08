Здоровье

Названы самые опасные для здоровья сырыРИА Новости вчера в 23:25

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
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с чего всё началось

Кому какой сыр опасно есть?

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала АиФ.ru, какие сорта сыра имеют противопоказания и ограничения по употреблению.
Аргументы и Фактывчера в 05:39

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Названы самые опасные для здоровья сыры

РИА Новостивчера в 23:25

Токсичные, ускоряют старение: Названы самые опасные для здоровья сыры

Царьградвчера в 23:41

Врач назвала самые вредные сорта сыра

Известиявчера в 10:37

Врач назвала опасные сорта сыра

РЕН ТВвчера в 11:52

Опасные сорта сыра назвали врачи

Газета.Ruвчера в 12:02

Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью

Российская газетавчера в 08:20

Кому какой сыр опасно есть?

Аргументы и Фактывчера в 05:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
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В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

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Политика

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"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Казанцы одержали победу в "Зеленом дерби" со счетом 2:1.
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Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

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