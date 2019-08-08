Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сырыРИА Новости вчера в 23:25
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
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с чего всё началось
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала АиФ.ru, какие сорта сыра имеют противопоказания и ограничения по употреблению.Аргументы и Фактывчера в 05:39
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Поводом для проверки сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) деятельности следственного изолятора №1 «Кресты-2» в Колпино под Петербургом стала опубликованная в интернете видеозапись о пытках, которые якобы проводились в этом учреждении.
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Ранее News.ru писал, что правительство Украины обязало «Нафтогаз» в августе снизить цену на газ для жителей страны на $10.
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Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено вчера в 14:53
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В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
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Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
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"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Казанцы одержали победу в "Зеленом дерби" со счетом 2:1.
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
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Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров
Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
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