Интернет

Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтовФАН вчера в 23:29

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперты назвали самые ненадежные пароли для аккаунтов в интернете

Известия05:20

Eminem и Superman: назван топ самых часто взламываемых паролей

Anti-Malware.ruвчера в 03:58

Названы самые уязвимые пароли

REGNUM01:23

Названы самые «слабые» пароли

РИА Новостивчера в 20:40

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список худших паролей

Хакер Onlineвчера в 15:05

Эксперты назвали самые ненадёжные пароли для интернет-аккаунтов

RT на русскомвчера в 22:25

Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них

Хайтек21 апреля в 05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Происшествия

Число погибших от взрывов на Шри-Ланке выросло до 310

Обновлено в 01:04
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Наука

Постоянный отказ от завтрака повышает риск болезней сердца на 87%

Обновлено в 04:32
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Транспорт

Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы

Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Авто

Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион

На онлайн-аукционе eBay появился родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, который раньше принадлежал великому боксёру Мухаммеду Али.
Обновлено в 05:23
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

Обновлено в 05:19
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»

Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Политика

Китай раскритиковал санкции США против Ирана

Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Экономика

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян

Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Единоборства

Менеджер Хабиба опубликовал редкое фото чемпиона UFC

Обновлено в 05:01
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Носитель российских подводных роботов спускают на воду

Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Политика

Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко

Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Индонезия купила у России бронетехнику на 175 миллионов долларов

Обновлено в 03:26
Политика

Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России

Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Юную петербурженку подозревают в нападении на мальчика-мигранта

Жительницу центра Петербурга, 2002 года рождения, подозревают в нападении с ножом на 11-летнего мальчика, приехавшего в город с семьей из Таджикистана.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное