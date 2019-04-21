Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтовФАН вчера в 23:29
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
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Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список худших паролей
Хакер Onlineвчера в 15:05
Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них
Хайтек21 апреля в 05:55
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Происшествия
Число погибших от взрывов на Шри-Ланке выросло до 310
Обновлено в 01:04
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Транспорт
Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы
Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Авто
Родстер Alfa Romeo Мухаммеда Али выставили на аукцион
На онлайн-аукционе eBay появился родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, который раньше принадлежал великому боксёру Мухаммеду Али.
Обновлено в 05:23
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Токио не признает российского суверенитета над территорией южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 01:28
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Политика
Китай раскритиковал санкции США против Ирана
Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Единоборства
Менеджер Хабиба опубликовал редкое фото чемпиона UFC
Обновлено в 05:01
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Юную петербурженку подозревают в нападении на мальчика-мигранта
Жительницу центра Петербурга, 2002 года рождения, подозревают в нападении с ножом на 11-летнего мальчика, приехавшего в город с семьей из Таджикистана.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30