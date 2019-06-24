Названы самые наркозависимые регионы РоссииRT на русском 02:06

Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).

с чего всё началось

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета.

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