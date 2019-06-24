Общество
Названы самые наркозависимые регионы РоссииRT на русском 02:06
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета.
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Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
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Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг
Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
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Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять авиаперевозки россиян в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:28
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
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Происшествия
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Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
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Политика
В ПАСЕ ожидают возвращения России
Многие страны Совета Европы поддерживают принятие резолюции, которая позволит России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава политгруппы ассамблеи Тини Кокс.
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Происшествия
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Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
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Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
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Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross
Среди положительных моментов было указано, что Lada Vesta SW Cross редко ломается, имеет большое полезное пространство и подойдет для решения ежедневных задач.
Обновлено в 02:24
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Футбол
Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых чеченских девочек
«Родители детей погибли», - сообщил глава Чечни. По его словам, самолёт с детьми на борту прилетел из Сирии в аэропорт «Внуково».
Обновлено в 03:57
Происшествия
ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом
Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Обновлено в 01:02
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Интернет
Microsoft запретила использование еще одной программы конкурентов
Представители американской корпорации Microsoft крайне скептически относятся к использованию своими сотрудниками сервисом своих конкурентов.
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Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика
Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии
«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Футбол
Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.
Обновлено вчера в 04:29