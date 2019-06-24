Общество

Названы самые наркозависимые регионы РоссииRT на русском 02:06

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета.
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с чего всё началось

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

РБК00:38

Названы самые наркозависимые регионы России

RT на русском02:06

Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

РИА Новости01:56

Появился рейтинг самых наркозависимых регионов

Газета.Ru03:47

Названы самые зависимые от наркотиков регионы

Lenta.ruвчера в 20:50

Названы самые свободные от наркотиков регионы России

РЕН ТВвчера в 17:31

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:33, Вашингтон
Политика

Конфликт в личной жизни Бориса Джонсона обрушил его рейтинг

Газета The Mail on Sunday сообщила, что за день до визита к Джонсону правоохранителей его преимущество составляло 27%, а сейчас он опережает Ханта лишь на 11%.
Обновлено в 03:46
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
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Политика

Путин запрещает поездки россиян в Грузию

Президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять авиаперевозки россиян в Грузию с 8 июля 2019 года.
Обновлено 21 июня в 14:28
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

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Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Политика

В ПАСЕ ожидают возвращения России

Многие страны Совета Европы поддерживают принятие резолюции, которая позволит России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава политгруппы ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

В Казахстане из-за взрыва на воинской части пострадали десять человек

В результате взрыва на складе воинской части в городе Арыси на юге Казахстана пострадали десять человек, трое из них — в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Общество

Калининградской области обещают длительное похолодание

В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Обновлено в 02:59
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – аэрография на кузове.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать

В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге потребовали отставки премьера

Обновлено в 02:43
Авто

Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross

Среди положительных моментов было указано, что Lada Vesta SW Cross редко ломается, имеет большое полезное пространство и подойдет для решения ежедневных задач.
Обновлено в 02:24
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Футбол

Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых чеченских девочек

«Родители детей погибли», - сообщил глава Чечни. По его словам, самолёт с детьми на борту прилетел из Сирии в аэропорт «Внуково».
Обновлено в 03:57
Происшествия

ОМОН направлен в населенный пункт Нижние Серги под Екатеринбургом

Меры безопасности усилены для предотвращения беспорядков на межнациональной почве, сообщает "Уралинформбюро".
Обновлено в 01:02
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Обновлено в 00:20
Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме

На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Интернет

Microsoft запретила использование еще одной программы конкурентов

Представители американской корпорации Microsoft крайне скептически относятся к использованию своими сотрудниками сервисом своих конкурентов.
Обновлено в 03:27
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахария Иванишвили отвечать не стал. Его отставка - также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Политика

Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.
Обновлено вчера в 04:29
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