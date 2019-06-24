Общество
Названы самые наркозависимые регионы РоссииRT на русском 02:06
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета.
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с чего всё началось
Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Полиция установила личность напавшего на сотрудников ДПС в Грозном
Полиция установила личность мужчины, который напал на сотрудников ДПС в Грозном.
Обновлено вчера в 14:40
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Apple представит в сентябре 16-дюймовый MacBook Pro
Как утверждает аналитик IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin), Apple разрабатывает 16-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сборная Аргентины, победив Катар, пробилась в плей-офф Кубка Америки
Сегодня, 23 июня, футболисты сборной Аргентины нанесли поражение команде Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц
Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Гаджеты
Первая умная колонка LG с «Алисой» поступила в продажу
Обновлено в 04:32
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
В Свердловской области могут сменить «мусорных операторов»
Обновлено в 05:29
Спорт
Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет
Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.
Обновлено в 04:36
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Теннис
Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Стоит отметить, что Эшли Барти стала второй в истории австралийской теннисисткой, после Ивонн Гулагонг-Коули, кому удавалось возглавить рейтинг WTA.
Обновлено в 02:31
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Космос
Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли
В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено 21 июня в 04:42
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей
Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:02