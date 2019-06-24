Общество
Названы самые наркозависимые регионы РоссииRT на русском 02:06
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика Росстата, Минздрава, МВД, сообщает газета.
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с чего всё началось
Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
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Обновлено в 05:03
Происшествия
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В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
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Общество
В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе осенней погоды в Москву.
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Общество
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Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
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Обновлено в 08:13
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
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Политика
В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США
Развёртывание ракет США на суше около границ России вызовет обострение в регионе и приведёт к кризису, похожему на Карибский, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский уволил так называемого начальника управления СБУ в Крыму
Александр Шмитько занимал должность с июня 2018 года Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности так называемого начальника главного управления СБУ в Крыму Александра Шмитько.
Обновлено в 08:22
Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
На трупах перепутали бирки, и двух из трех покойниц уже похоронили в чужих могилах, сообщило ранее издание "Хибининформбюро".
Обновлено в 03:51
Политика
Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся
Российские туристы, несмотря на продолжающиеся акции протеста в Грузии, не заметили перемены отношения к ним со стороны местного населения.
Обновлено в 06:03
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва»
Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:16
Музыка
Гид по фестивалю Bosco Fresh Fest
В этом году певица отпраздновала свой день рождения концертами "21 год на эстраде" в Москве и Петербурге, а для Bosco Fresh Fest подготовила концертную программу как из новых, так и из хорошо знакомых зрителям композиций.
Обновлено в 04:43
Футбол
Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»
Обновлено в 08:49
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Футбол
Роналду сфотографировался с Джорданом: мы сделали историю
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сфотографировался с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:15
Политика
В Армении пообещали помочь с авиасообщением между Россией и Грузией
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Власти Грузии пошли на уступки протестующим
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Обновлено в 04:12
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поржать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Шоу-бизнес
Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу
Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.
Обновлено в 05:20