Экономика
Названы самые надежные российские банки по версии ForbesТелеканал 360° вчера в 04:52
Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны. Первое место рейтинга журнала Forbes занял Юникредит банк. Forbes представил обновленный ежегодный рейтинг надежности банков.
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с чего всё началось
Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.Forbesвчера в 01:02
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Политика
Сотрудничавшего со спецслужбами украинца депортировали из Забайкалья
Гражданина Украины, сотрудничавшего со спецслужбами своей страны, депортировали из Забайкальского края.
Обновлено в 00:37
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей
Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Ванкувер» забросил семь шайб в победном матче против «Оттавы»
У гостей шайбы забросили Макс Веронно, Брэди Ткачук, Оскар Линдберг и Энтони Дюклер.
Обновлено в 01:24
Экономика
В России стали строить меньше жилья
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го.
Обновлено в 02:11
Экономика
Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита
По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020
В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В Якутске суд арестовал соучастников резонансного похищения женщины
Фигуранты дела останутся под стражей до 17 мая Городской суд Якутска принял решение арестовать до 17 мая двух мужчин, которые считаются соучастниками похищения женщины.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
Хави считает Месси лучшим игроком в истории
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Теннис
Родина проиграла Стосур на старте турнира в Майами
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Абинский металлургический завод открыл производство проволоки
В церемонии запуска цеха по производству метизных изделий сегодня принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Обновлено вчера в 08:59
Космос
NYT: отправка станции к луне Нептуна обойдется NASA в $500 млн
Как отмечается, отправка автоматической станции к Тритону обойдется NASA в $500 млн.
Обновлено в 01:51
Экономика
«Макфа» выйдет на рынок Великобритании с инновационными макаронами
Компания «Макфа» представила свою новую продукцию на выставке The International Food and Drink Event в Великобритании, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:02
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков
Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО
Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Технологии
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
Мюленбург пообещал, что Boeing вскоре выпустит "обновление программного обеспечения и соответствующую программу подготовки пилотов для 737 MAX, которые позволят устранить проблемы, обнаруженные после аварии рейса 610 Lion Air".
Обновлено в 01:00