Названы самые надежные российские банки по версии ForbesТелеканал 360° вчера в 04:52

Людмила Кожекина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», отмечает, что все больше банков обращаются за рейтингами. Этот тренд подтверждается рейтингом надежности банков Forbes.

с чего всё началось

Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны. Первое место рейтинга журнала Forbes занял Юникредит банк. Forbes представил обновленный ежегодный рейтинг надежности банков.

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