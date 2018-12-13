Авто
Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32
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Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей
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