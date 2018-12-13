Авто

Названы самые надежные автомобили в мире
РИА Новости
09:32

Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32

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Названы самые надежные автомобили в мире

РИА Новости09:32

Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Телеканал 360°вчера в 12:24

Эксперты назвали самые надежные и ремонтопригодные автомобили в мире

Автоновости днявчера в 03:48

Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей

CarsWeek.ru13 декабря в 08:42

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

Car.ru13 декабря в 06:43

Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль

Quto.ru13 декабря в 07:30

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

За рулем13 декабря в 02:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
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Почему перед запуском двигателя следует включать фары

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