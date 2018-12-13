Авто Авто Продажи LADA в Европе продолжают падать В прошлом месяце только 350 автолюбителей из Европы остановили свой выбор на автомобилях Lada.

Авто Авто Все автомобили УАЗ подорожали в России В цене на 15 – 18 тыс. рублей во всех комплектациях выросли внедорожник «Хантер», а также обновленные версии УАЗ «Патриот» и «Пикап».

Авто Авто Ателье JeDesign сделала из SEAT Ateca агрессивный внедорожник Известное ателье JeDesign выполнило уникальную работу по созданию агрессивной модификации испанского кроссовера SEAT Ateca.

Авто Авто Названы топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном На первое место эксперты определили салон кроссовера Audi Q5, который и возглавил топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном.

Авто Авто Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 в январе 2019 года уйдет с молотка в американском аукционном доме Barrett-Jackson.

Авто Авто Компания Jaguar презентовала полезные аксессуары для животных Серия товаров для животных от компании Jaguar направлена на безопасность и комфорт во время путешествий домашних любимцев со своими хозяевами на автомобилях.

Авто Авто Chevrolet Sonic переделали раллийный автомобиль Уже давно в раллийных гонках принимают участие необычное автомобили, причем некоторые из них были довольно неожиданными для таких гонок.

Авто Авто Mitsubishi представил версии Black Edition для трех моделей Компания Mitsubishi разработала пакет доработок, который получил название Black Edition, для моделей Outlander, Eclipse Cross и Mirage.

Авто Авто В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D, который создается на платформе MEB, созданной немецкой компанией специально для электромобилей.

Авто Авто Toyota RAV4 снова стала лидером продаж на Дальнем Востоке

Авто Авто Пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде Американский пикап испятнали на уникальном диностенде.

Авто Авто Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 млн рублей Базовый Citroen C3-XR 2019-го модельного года в Китае оценили в 108 800 юаней, что в пересчете на рубли составляет около 1 млн.

Авто Авто «Нива-Smart»: Маленькая LADA 4x4 «для хоббитов» повеселила интернет Необычная LADA 4x4, предназначенная "для хоббитов" взорвала мир автомобилистов.

Авто Авто Почему перед запуском двигателя следует включать фары