Авто Авто Продажи LADA в Европе продолжают падать В прошлом месяце только 350 автолюбителей из Европы остановили свой выбор на автомобилях Lada.

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Авто Авто В JeDesign превратили SEAT Ateca в агрессивный внедорожник Специалисты ателье JeDesign, взяв за основу кроссовер Ateca, превратили его в агрессивный внедорожник с эксклюзивным обвесом.

Авто Авто Названы топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном На первое место эксперты определили салон кроссовера Audi Q5, который и возглавил топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном.

Авто Авто Chevrolet Sonic переделали раллийный автомобиль Уже давно в раллийных гонках принимают участие необычное автомобили, причем некоторые из них были довольно неожиданными для таких гонок.

Авто Авто Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 в январе 2019 года уйдет с молотка в американском аукционном доме Barrett-Jackson.

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Авто Авто Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в 1 млн рублей Базовый Citroen C3-XR 2019-го модельного года в Китае оценили в 108 800 юаней, что в пересчете на рубли составляет около 1 млн.

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Авто Авто Новый пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде Новейший американский пикап Ford Raptor испытали на диностенде.

Авто Авто Toyota RAV4 вернула звание лидера рынка Дальнего Востока В прошлом месяце в регионе сменился лидер, первенство досталось паркетнику Toyota RAV4, продажи которого составили 107 автомобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее.

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