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Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32
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Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей
CarsWeek.ru13 декабря в 08:42
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
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