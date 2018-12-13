Авто
Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32
Оценить
19 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей
CarsWeek.ru13 декабря в 08:42
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Авто
Автомобили УАЗ подорожали в России
Что касается внедорожника УАЗ Патриот, то на него цены в этом месяце установлены в пределах от 764 000 до 1 064 000 рублей.
Обновлено в 10:29
Авто
Mitsubishi представил версии Black Edition для трех моделей
Компания Mitsubishi разработала пакет доработок, который получил название Black Edition, для моделей Outlander, Eclipse Cross и Mirage.
Обновлено в 08:56
Авто
Первый экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе
Сегодня стало известно, что первый экземпляр уникального спорткара Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года выставят на аукцион в начале января 2019 года.
Обновлено в 03:06
Авто
В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D
В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D, который создается на платформе MEB, созданной немецкой компанией специально для электромобилей.
Обновлено в 10:51
Авто
Названы топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном
Самые лучшие салоны в машинах выбрало издание «Автоновости дня» совместно с экспертами в автомобильной области.
Обновлено в 07:21
Авто
Продажи LADA в Европе продолжают падать
Продажи автомобилей марки LADA в Европе продолжают снижаться.
Обновлено в 08:46
Авто
Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в миллион рублей
Базовую комплектацию Citroen C3-XR 2019-го модельного года в Китае оценили в 108 800 юаней (около 1 миллиона рублей), а топовый кросс обойдётся покупателям в 171 800 юаней (около 1,6 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Toyota RAV4 вернула звание лидера рынка Дальнего Востока
В прошлом месяце в регионе сменился лидер, первенство досталось паркетнику Toyota RAV4, продажи которого составили 107 автомобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 10:51
Авто
Грузовики марки КамАЗ получат интеллектуальные системы
Обновлено в 08:08
Авто
Эксперт поделился впечатлениями от новой Mazda 6
Обновлено в 05:19
Авто
В JeDesign превратили SEAT Ateca в агрессивный внедорожник
Специалисты ателье JeDesign, взяв за основу кроссовер Ateca, превратили его в агрессивный внедорожник с эксклюзивным обвесом.
Обновлено в 10:35
Авто
Пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде
Пикап Ford Raptor протестировали на уникальном диностенде.
Обновлено в 07:27
Авто
Infiniti покажет свой первый электрический кроссовер в январе
Бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, сообщил о намерении уже в следующем месяце снять завесу тайны со своего первого полностью электрического кроссовера.
Обновлено в 09:35
Авто
В тюнинг-ателье модернизировали грузовик Dodge Power Wagon 1949 года
Сотрудники тюнинг-ателье Legacy Classic Truck благодаря своей работе смогли модернизировать грузовик Dodge Power Wagon 1949 года.
Обновлено в 08:00
Авто
Специалисты дали рекомендации для вождения авто в скользких условиях
Обновлено в 07:49