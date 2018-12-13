Авто

Названы самые надежные автомобили в мире
РИА Новости
09:32

Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32

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Названы самые надежные автомобили в мире

РИА Новости09:32

Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Телеканал 360°вчера в 12:24

Эксперты назвали самые надежные и ремонтопригодные автомобили в мире

Автоновости днявчера в 03:48

Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей

CarsWeek.ru13 декабря в 08:42

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

Car.ru13 декабря в 06:43

Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль

Quto.ru13 декабря в 07:30

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

За рулем13 декабря в 02:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
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Автомобили УАЗ подорожали в России

Что касается внедорожника УАЗ Патриот, то на него цены в этом месяце установлены в пределах от 764 000 до 1 064 000 рублей.
Обновлено в 10:29
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Mitsubishi представил версии Black Edition для трех моделей

Компания Mitsubishi разработала пакет доработок, который получил название Black Edition, для моделей Outlander, Eclipse Cross и Mirage.
Обновлено в 08:56
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Первый экземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе

Сегодня стало известно, что первый экземпляр уникального спорткара Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года выставят на аукцион в начале января 2019 года.
Обновлено в 03:06
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В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D

В Сети появились шпионские фото электрокара Volkswagen I.D, который создается на платформе MEB, созданной немецкой компанией специально для электромобилей.
Обновлено в 10:51
Авто

Названы топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном

Самые лучшие салоны в машинах выбрало издание «Автоновости дня» совместно с экспертами в автомобильной области.
Обновлено в 07:21
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Продажи LADA в Европе продолжают падать

Продажи автомобилей марки LADA в Европе продолжают снижаться.
Обновлено в 08:46
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Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в миллион рублей

Базовую комплектацию Citroen C3-XR 2019-го модельного года в Китае оценили в 108 800 юаней (около 1 миллиона рублей), а топовый кросс обойдётся покупателям в 171 800 юаней (около 1,6 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 21:44
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Toyota RAV4 вернула звание лидера рынка Дальнего Востока

В прошлом месяце в регионе сменился лидер, первенство досталось паркетнику Toyota RAV4, продажи которого составили 107 автомобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 10:51
Авто

Грузовики марки КамАЗ получат интеллектуальные системы

Обновлено в 08:08
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Эксперт поделился впечатлениями от новой Mazda 6

Обновлено в 05:19
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В JeDesign превратили SEAT Ateca в агрессивный внедорожник

Специалисты ателье JeDesign, взяв за основу кроссовер Ateca, превратили его в агрессивный внедорожник с эксклюзивным обвесом.
Обновлено в 10:35
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Пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде

Пикап Ford Raptor протестировали на уникальном диностенде.
Обновлено в 07:27
Авто

Infiniti покажет свой первый электрический кроссовер в январе

Бренд Infiniti, принадлежащий японской компании Nissan, сообщил о намерении уже в следующем месяце снять завесу тайны со своего первого полностью электрического кроссовера.
Обновлено в 09:35
Авто

В тюнинг-ателье модернизировали грузовик Dodge Power Wagon 1949 года

Сотрудники тюнинг-ателье Legacy Classic Truck благодаря своей работе смогли модернизировать грузовик Dodge Power Wagon 1949 года.
Обновлено в 08:00
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Специалисты дали рекомендации для вождения авто в скользких условиях

Обновлено в 07:49
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