Авто

Названы самые надежные автомобили в мире
РИА Новости
09:32

Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32

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Определены самые надежные автомобили в мире

Lenta.ru16:04

Названы самые надежные автомобили в мире

РИА Новости09:32

Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

Телеканал 360°вчера в 12:24

Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей

CarsWeek.ru13 декабря в 08:42

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

Car.ru13 декабря в 06:43

Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль

Quto.ru13 декабря в 07:30

Опубликован свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности

За рулем13 декабря в 02:26
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
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В России подорожали все автомобили УАЗ

В России подорожали все модели автомобилей УАЗ, включая популярные «Хантер», «Пикап» и «Патриот».
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Продажи LADA в Европе продолжают падать

В прошлом месяце только 350 автолюбителей из Европы остановили свой выбор на автомобилях Lada.
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Известное ателье JeDesign выполнило уникальную работу по созданию агрессивной модификации испанского кроссовера SEAT Ateca.
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Компания Jaguar презентовала полезные аксессуары для животных

Серия товаров для животных от компании Jaguar направлена на безопасность и комфорт во время путешествий домашних любимцев со своими хозяевами на автомобилях.
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На первое место эксперты определили салон кроссовера Audi Q5, который и возглавил топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном.
Обновлено в 11:07
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Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе

Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 в январе 2019 года уйдет с молотка в американском аукционном доме Barrett-Jackson.
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Mitsubishi представил версии Black Edition для трех моделей

Компания Mitsubishi разработала пакет доработок, который получил название Black Edition, для моделей Outlander, Eclipse Cross и Mirage.
Обновлено в 08:56
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Уже давно в раллийных гонках принимают участие необычное автомобили, причем некоторые из них были довольно неожиданными для таких гонок.
Обновлено в 13:34
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Несколько автовладельцев подали коллективный иск против компаний Hyundai и Kia.
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Toyota RAV4 снова стала лидером продаж на Дальнем Востоке

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Новый пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде

Новейший американский пикап Ford Raptor испытали на диностенде.
Обновлено в 12:36
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Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в миллион рублей

Обновленный Citroen C3-XR отличается иными бамперами, новым капотом, пересмотренными задними фонарями и другой радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:00
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В Сети появились шпионские фотографии электрокара Volkswagen I.D

Компания Volkswagen приступила к дорожным испытаниям предсерийного прототипа нового электрического хетчбэка Volkswagen I.D. Первые фотографии новинки с тестов в Южной Африке опубликовали фотошпионы из Electrek.
Обновлено в 04:09
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Почему перед запуском двигателя следует включать фары

Обновлено в 12:27
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Автоэксперт рассказал о новой Mazda 6

Автоэксперт протестировал японскую модель и рассказал об особенностях новой версии.
Обновлено в 10:10
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