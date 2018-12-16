Авто
Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире. Соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.
РИА Новости09:32
Оценить
70 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты опубликовали свежий рейтинг надежности и ремонтопригодности автомобилей
CarsWeek.ru13 декабря в 08:42
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Авто
В России подорожали все автомобили УАЗ
В России подорожали все модели автомобилей УАЗ, включая популярные «Хантер», «Пикап» и «Патриот».
Обновлено в 16:44
Авто
Продажи LADA в Европе продолжают падать
В прошлом месяце только 350 автолюбителей из Европы остановили свой выбор на автомобилях Lada.
Обновлено в 13:35
Авто
Ателье JeDesign сделала из SEAT Ateca агрессивный внедорожник
Известное ателье JeDesign выполнило уникальную работу по созданию агрессивной модификации испанского кроссовера SEAT Ateca.
Обновлено в 12:05
Авто
Компания Jaguar презентовала полезные аксессуары для животных
Серия товаров для животных от компании Jaguar направлена на безопасность и комфорт во время путешествий домашних любимцев со своими хозяевами на автомобилях.
Обновлено в 15:24
Авто
Названы топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном
На первое место эксперты определили салон кроссовера Audi Q5, который и возглавил топ-5 автомобилей в 2018 году с лучшим салоном.
Обновлено в 11:07
Авто
Первый Ford Mustang Shelby GT500 2020 продадут на аукционе
Первый экземпляр нового Ford Mustang Shelby GT500 в январе 2019 года уйдет с молотка в американском аукционном доме Barrett-Jackson.
Обновлено в 07:37
Авто
Mitsubishi представил версии Black Edition для трех моделей
Компания Mitsubishi разработала пакет доработок, который получил название Black Edition, для моделей Outlander, Eclipse Cross и Mirage.
Обновлено в 08:56
Авто
Chevrolet Sonic переделали раллийный автомобиль
Уже давно в раллийных гонках принимают участие необычное автомобили, причем некоторые из них были довольно неожиданными для таких гонок.
Обновлено в 13:34
Авто
Автовладельцы подали иск против Hyundai и Kia
Несколько автовладельцев подали коллективный иск против компаний Hyundai и Kia.
Обновлено в 15:40
Авто
Toyota RAV4 снова стала лидером продаж на Дальнем Востоке
Обновлено в 14:59
Авто
Новый пикап Ford Raptor 2019 протестировали на диностенде
Новейший американский пикап Ford Raptor испытали на диностенде.
Обновлено в 12:36
Авто
Обновленный кроссовер Citroen C3-XR оценили в миллион рублей
Обновленный Citroen C3-XR отличается иными бамперами, новым капотом, пересмотренными задними фонарями и другой радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:00
Авто
В Сети появились шпионские фотографии электрокара Volkswagen I.D
Компания Volkswagen приступила к дорожным испытаниям предсерийного прототипа нового электрического хетчбэка Volkswagen I.D. Первые фотографии новинки с тестов в Южной Африке опубликовали фотошпионы из Electrek.
Обновлено в 04:09
Авто
Почему перед запуском двигателя следует включать фары
Обновлено в 12:27
Авто
Автоэксперт рассказал о новой Mazda 6
Автоэксперт протестировал японскую модель и рассказал об особенностях новой версии.
Обновлено в 10:10