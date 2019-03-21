Общество
Названы самые ленивые регионы РоссииLenta.ru 01:41
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно).
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с чего всё началось
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю.RT на русском00:00
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