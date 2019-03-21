Общество

Названы самые ленивые регионы РоссииLenta.ru 01:41

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно).
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с чего всё началось

Названы самые трудолюбивые регионы России

По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю.
RT на русском00:00

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Названы самые трудолюбивые регионы России

RT на русском00:00

Стали известны самые ленивые регионы России

Газета.Ru04:08

Названы регионы с наименьшей фактической продолжительностью рабочей недели

Коммерсантъ01:02

Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России

Российская газета02:17

Росстат назвал регионы с самой высокой продолжительностью рабочей недели

РБК02:24

Названы самые ленивые регионы России

Lenta.ru01:41

Названы регионы с самой короткой рабочей неделей

РИА Новости03:42
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Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Кино

В Петербурге откроется Международный фестиваль балета «Мариинский»

Обновлено в 01:46
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Экономика

ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Спорт

Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Происшествия

Опубликованы адреса подвоза воды в Воронеже

Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере

В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Хавбек мадридского "Реала" Матео Ковачич, выступающий в аренде за лондонский "Челси", не хочет возвращаться на "Сантьяго Бернабеу".
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Авто

Стартовало серийное производство пикапа Jeep Gladiator

Новый американский пикап предложат в различных вариантах компоновки кузова, в том числе с мягким верхом или жесткими съемными панелями.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Футбол

«Удинезе» уволил главного тренера Давиде Николу

Давиде Никола уволен с поста главного тренера «Удинезе», его заменит Игор Тудор.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Врач прокомментировал сообщения о раке у Юлии Началовой

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует.
Обновлено в 03:24
Политика

Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева

Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Полиция Бали застрелила двух россиян

Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.
Обновлено вчера в 11:05
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