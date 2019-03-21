Названы самые ленивые регионы РоссииLenta.ru 01:41

Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю. Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

с чего всё началось

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа. Следом идут Карелия и Республика Коми (33,4 и 34,1 часа соответственно).

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