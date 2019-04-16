Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36

Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.
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Названы пять самых криминальных станций метро

Москва 2402:58

Названы самые криминальные станции московского метро

Мослентавчера в 22:07

Полицейские назвали самые «криминальные» станции метро Москвы

Вечерняя Москвавчера в 22:33

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

RT на русскомвчера в 22:30

Полиция назвала самые опасные станции московского метро

РБК00:59

Названы самые криминальные станции московского метро

РЕН ТВвчера в 19:26

Названы пять самых криминальных станций московского метро

Известиявчера в 19:19
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Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Авто

Lexus представил свой первый минивэн

Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
Обновлено в 03:40
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Происшествия

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Обновлено в 07:45
Политика

ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»

В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
Обновлено в 06:43
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

Ноутбук Lenovo Youth Edition оснащён процессором Intel Whiskey Lake

Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite), построенный на аппаратной платформе Intel.
Обновлено в 01:12
Культура

Аксенов раскритиковал название крымского фестиваля

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул организаторов фестиваля «Таврида-ARTRUSSIA» в использовании иностранного языка.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.
Обновлено в 02:53
Политика

Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста

Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Экономика

Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет

Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой назвал ее успех своей заслугой

Мужчина считает, что в успехе примадонны именно он сыграл важнейшую роль.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Извержение вулкана Асо произошло в Японии

Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Кино

130 лет со дня рождения Чарли Чаплина. Роли и женщины великого комика

Самый известный грустный комик Чарли Чаплин появился на свет 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье артистов мюзик-холла Чарльза Спенсер Чаплина-старшего и Ханны Чаплин (известной по сцене как Лили Герли).
Обновлено в 03:46
Политика

Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»

Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
Обновлено в 07:42
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

Aston Martin представил свой первый электрокар

Максимально допустимая скорость Rapide E составляет 250 км/час. Электромобиль набирает скорость 96 км/час меньше, чем за 4 секунды.
Обновлено в 05:49
Энергетика

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет

Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться".
Обновлено в 07:24
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Политика

Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М»

Обновлено в 07:45
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