Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииАвтоновости дня 08:01
Сегодня «Российская газета» представила апрельский ТОП-10 самых доступных новых кроссоверов и внедорожников в России.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Кино
"Шазам!" возглавил американский бокс-офис
Обновлено в 13:17
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Общество
Второй этап перехода на цифровое телевещание начинается в России
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
По мнению обозревателя, российская "суперпуля" поставит в тупик оружейников НАТО.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Во время воздушного удара, который израильские истребители нанесли в ночь на 13 апреля 2019 года по территории Сирии, был уничтожен сирийский зенитно-ракетный комплекс С-200.
Обновлено в 06:56
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Единоборства
Дана Уайт: «Дастин Порье будет драться с Хабибом Нурмагомедовым»
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона ведущей бойцовской организации в мире смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции
Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.
Обновлено в 17:10
Религия
Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке
Обновлено в 11:53
Футбол
5:0: «Зенит» в матче РПЛ разгромил «Анжи»
Обновлено в 12:12
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400
Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
Обновлено в 09:14
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
В Совфеде объяснили, как НАТО учениями в Черном море сделала подарок Шойгу
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, какую выгоду Россия и ее военное руководство извлекло из учений НАТО.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Политика
Суданский военный совет отправил на пенсию своего бывшего лидера
Именно Авад ибн Ауф заявил 11 апреля об отстранении президента Омара аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет, и поначалу возглавил переходный военный совет.
Обновлено в 15:19