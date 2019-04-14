Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииАвтоновости дня 08:01

Сегодня «Российская газета» представила апрельский ТОП-10 самых доступных новых кроссоверов и внедорожников в России.

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

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Культура Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».

Происшествия Умерла вдова Слободана Милошевича Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.

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Происшествия В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

Армия и оружие Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200 Во время воздушного удара, который израильские истребители нанесли в ночь на 13 апреля 2019 года по территории Сирии, был уничтожен сирийский зенитно-ракетный комплекс С-200.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

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Футбол «Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ» в матче чемпионата Франции Встреча, прошедшая на поле "Лилля", завершилась со счетом 5:1. У хозяев голы забили Николя Пепе (52-я минута), Жонатан Бамба (65), Габриэль (72) и Жозе Фонте (84), еще один мяч в воротах парижан побывал в результате автогола Тома Мёнье (7). В составе "ПСЖ" отличился Хуан Бернат (11), на 36-й минуте удаленный с поля.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

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Политика В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400 Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.

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