Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииАвтоновости дня 08:01

Сегодня «Российская газета» представила апрельский ТОП-10 самых доступных новых кроссоверов и внедорожников в России.
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Эксперты составили список из самых доступных внедорожников и кроссоверов в России

CarsWeek.ru14:11

Названы самые доступные в России кроссоверы и внедорожники

URA.Ru12:39

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

РИА Новости10:13

Назвали самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Тарантас Ньюс12:03

Названы самые доступные SUV на российском рынке

Faktom11:52

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Автоновости дня08:01

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Российская газета07:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено 12 апреля в 11:04
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Авто

Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%

Обновлено в 04:00
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Футбол

Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря

В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов

Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Спорт

Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Обновлено в 16:13
Политика

Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля

В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Обновлено в 02:40
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Политика

Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Политика

Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу

Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.
Обновлено 12 апреля в 23:05
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентов

Обновлено в 11:31
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Мексике нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести

Жители мексиканского штата Сонора, искавшие своих без вести пропавших родственников, наткнулись на тайное захоронение с телами 25 человек.
Обновлено в 15:10
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