Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииАвтоновости дня 08:01

Сегодня «Российская газета» представила апрельский ТОП-10 самых доступных новых кроссоверов и внедорожников в России.

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Общество В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

Армия и оружие Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.

Армия и оружие Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Недвижимость В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.

Футбол Черчесов: «Спартак» не приглашал Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Шоу-бизнес Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.

Футбол Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.

Происшествия В Туве девять задержанных сбежали из изолятора Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.

Политика Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.

Шоу-бизнес Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Политика Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Политика Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Гаджеты Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.