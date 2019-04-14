Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в РоссииАвтоновости дня 08:01
Сегодня «Российская газета» представила апрельский ТОП-10 самых доступных новых кроссоверов и внедорожников в России.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено 12 апреля в 11:04
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Авто
Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%
Обновлено в 04:00
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Футбол
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря
В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.
Обновлено в 02:38
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца
Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов
Адвокат находящегося под арестом футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о психологическом состоянии своего клиента после первой недели судебных заседаний, а также оценил шансы на освобождение подсудимых.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
Обновлено в 02:40
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Политика
Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко
Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Политика
Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу
Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.
Обновлено 12 апреля в 23:05
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» и оторвался от конкурентов
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Мексике нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести
Жители мексиканского штата Сонора, искавшие своих без вести пропавших родственников, наткнулись на тайное захоронение с телами 25 человек.
Обновлено в 15:10