Экономика
Названы самые дорогие землевладения в РоссииREGNUM 05:38
Почти 8 млн га российской земли принадлежат 20 крупнейшим собственникам и оцениваются более чем в 470 млрд рублей. Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).Forbes00:22
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