Названы самые дорогие землевладения в РоссииREGNUM 05:38

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

с чего всё началось

Почти 8 млн га российской земли принадлежат 20 крупнейшим собственникам и оцениваются более чем в 470 млрд рублей. Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Экономика В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Политика Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Политика Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Политика Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Политика Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.

Политика Глава Заксобрания Севастополя объяснила снос предвыборных билбордов ЕР Правительство Севастополя снесло предвыборные билборды победителей праймериз от партии «Единая Россия» председателя городского заксобрания Екатерины Алтабаевой и депутата Михаила Чалого.

Политика Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Футбол Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки Сборная Чили одержала победу над командой Японии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Происшествия Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова разделась до бикини вскоре после третьих родов Дарья Сагалова стала многодетной мамой в начале апреля, а уже сейчас может похвастаться стройной фигурой в бикини перед поклонниками.

Футбол В ФИФА прокомментировали арест Платини В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа В понедельник, 17 июня, в России начался прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition.

Гаджеты Эльдорадо запускает собственный бренд доступной техники Hi Розничная сеть «Эльдорадо» объявила старт производства и продажи техники по доступным ценам под собственной торговой маркой Hi.

Армия и оружие Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.

Происшествия СК проверит информацию об избиении воспитанников детсада в Югре Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) проверят информацию о сотруднице детского сада из города Радужного, которая подозревается в жестоком обращении с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Политика Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом.

Шоу-бизнес Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Авто Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.