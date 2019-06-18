Экономика
Названы самые дорогие землевладения в РоссииREGNUM 05:38
Почти 8 млн га российской земли принадлежат 20 крупнейшим собственникам и оцениваются более чем в 470 млрд рублей. Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
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с чего всё началось
Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.Forbes00:22
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Общество
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Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
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Политика
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Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
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Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
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Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги оставил предсмертную записку
Экс-руководитель Свердловской железной дороги покончил с собой накануне. Его тело обнаружили в доме в Подмосковье.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Авто
Новый Chery Tiggo 5x Hero оценили в 556 тысяч рублей
Несколько дней назад китайский автопроизводитель объявил старт продаж новой версии кроссовера Chery Tiggo 5x, которая получила приставку Hero в названии.
Обновлено в 02:00
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Уварова назвала причину развода с режиссером Пикаловым
Обновлено в 06:04
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
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Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
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Обновлено в 08:23
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Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
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Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка
Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.
Обновлено в 07:57
Политика
Сенат США подведет итоги государственного переворота 2014 года на Украине
Добавим, что в мае Сенат США утвердил к принятию резолюцию по гражданскому перевороту на Украине.
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Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске
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Экономика
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Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак.
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
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Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Космос
Определены лучшие места в Солнечной системе для человеческих колоний
Перед астрономами стоит новая цель – найти варианты для поселения человеческих колоний.
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Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
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Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26