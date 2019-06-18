Названы самые дорогие землевладения в РоссииREGNUM 05:38

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.

с чего всё началось

Почти 8 млн га российской земли принадлежат 20 крупнейшим собственникам и оцениваются более чем в 470 млрд рублей. Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

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