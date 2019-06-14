Футбол
Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболуВечерняя Москва вчера в 12:55
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Игрок оценивается в 30 миллионов евро. На втором месте оказался еще один игрок ЦСКА — хорватский полузащитник Никола Влашич.
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