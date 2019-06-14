Футбол

Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболуВечерняя Москва вчера в 12:55

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Игрок оценивается в 30 миллионов евро. На втором месте оказался еще один игрок ЦСКА — хорватский полузащитник Никола Влашич.
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Белоус — о том, что Transfermarkt оценил Фернандеса в 30 млн евро: «Марио стоит этих денег»

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Трансферный лист Дзюбы подорожал на три млн евро

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Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

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Трансферный ценник Дзюбы взлетел на 3 млн евро

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Стоимость Дзюбы на трансферном рынке увеличилась на 3 млн евро

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Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Обновлено вчера в 20:03
Общество

Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»

Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили

Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
Обновлено вчера в 22:45
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали

Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено вчера в 11:00
Авто

«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии

Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено 13 июня в 06:21
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах»

Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Политика

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Единоборства

Соннен проиграл Мачиде и завершил карьеру

Американец Чейл Соннен техническим нокаутом проиграл японцу Лиото Мачиде на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:56
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Кино

Гендиректор «СТС Медиа» Муругов назначен президентом «НМГ Студии»

"Национальная медиа группа" объявляет о назначении Вячеслава Муругова президентом "НМГ Студии".
Обновлено вчера в 08:28
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице

Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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