Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболуВечерняя Москва 12:55

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Игрок оценивается в 30 миллионов евро. На втором месте оказался еще один игрок ЦСКА — хорватский полузащитник Никола Влашич.

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Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Политика На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Культура Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся в Россию В 1998 году в отношении художника было возбуждено уголовное дело по 282 статье УК РФ за акцию «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж».

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Авто Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).

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Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Авто Двигатели из Приморья начали поставлять в Японию Резидент ТОР «Надеждинская» СП «Мазда Соллерс» начинает отгрузки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G с завода во Владивостоке, сообщили DEITA.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

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