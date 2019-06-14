Футбол
Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболуВечерняя Москва 12:55
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Игрок оценивается в 30 миллионов евро. На втором месте оказался еще один игрок ЦСКА — хорватский полузащитник Никола Влашич.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
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В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками
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Обновлено в 09:08
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика
На Украине арестовали бывшего главу ЦИК ДНР
Напомним, что о задержании бывшего главы ЦИК ДНР проинформировал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 13:12
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
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Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА
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Художник Авдей Тер-Оганьян вернулся в Россию
В 1998 году в отношении художника было возбуждено уголовное дело по 282 статье УК РФ за акцию «Юный безбожник» на выставке «Арт-Манеж».
Обновлено в 07:20
Футбол
Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
Обновлено в 20:38
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Авто
Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу
Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Авто
Двигатели из Приморья начали поставлять в Японию
Резидент ТОР «Надеждинская» СП «Мазда Соллерс» начинает отгрузки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G с завода во Владивостоке, сообщили DEITA.
Обновлено в 19:38
Футбол
«Реал» подписал полузащитника сборной Японии
Обновлено в 09:16
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
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Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
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Шоу-бизнес
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Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
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Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11