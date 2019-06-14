Названы самые дорогие футболисты российского чемпионатаLenta.ru вчера в 12:37

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России. Информация о трансферной стоимости футболиста доступна на портале transfermarkt.com. Фернандес оценивается в 30 миллионов евро.

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